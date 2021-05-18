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Транзит по казахстанскому варианту? Лукашенко объявил о расширении полномочий Совбеза

18.05.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Транзит по казахстанскому варианту? Лукашенко объявил о расширении полномочий Совбеза
Фото: БЕЛТА
На заседании 18 мая продолжен разговор о повышении роли Совета Безопасности в жизни Беларуси. Открывая мероприятие, Александр Лукашенко отметил, что задача эта касается в том числе и вопросов защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму.

По его словам, «роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами время».

Александр Лукашенко дал исчерпывающий ответ на некомпетентные рефлексии по поводу недавно принятого Декрета, касающегося Совбеза:

«Совет Безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывали. Среди постоянных членов Совета Безопасности половина должностных лиц – сугубо гражданские люди: руководители Правительства, обеих палат Парламента, Администрации Президента. А если взять полный состав Совбеза, это вообще две трети гражданских людей. Также напомню, что данный конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий Главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как Главнокомандующего Вооруженными Силами. Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур».


Он также обратил внимание на то, что новое Положение о Совете Безопасности опирается на Конституцию, Закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за весь период независимой Беларуси. При подготовке этого Положения внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах. Прежде всего – в странах-союзниках.

Лукашенко напомнил:

«Важнейшей задачей Совета Безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной. Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом Безопасности новые конкретные, жизненно важные функции».


Он подчеркнул:

«Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это – вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном 9 мая мною Декрете».
 
 
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Роль и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с рисками и угрозами.
 
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