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Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Источник материала: Навiны
Должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 243 УК.
Подозрения связаны с деятельность ООО в качестве резидента Парка высоких технологий.
«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится в официальном сообщении КГК.
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Должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Департамент финансовых расследований...
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