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Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

18.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Фото носит иллюстративный характер

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 243 УК.

Подозрения связаны с деятельность ООО в качестве резидента Парка высоких технологий.

«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится в официальном сообщении КГК.

Напомним, сегодня утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники ДФР.

 

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Должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Департамент финансовых расследований...
 
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