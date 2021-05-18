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За карикатуру на ОМОН гомельчанину дали три с половиной года колонии

18.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

31-летний гомельчанин Евгений Зелковский приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такое решение вынес суд Центрального района Гомеля 18 мая.

За карикатуру на ОМОН гомельчанину дали три с половиной года колонии

Зелковский обвинен в злостном хулиганстве (части 1 и 2 статьи 339 УК) за установку на пустыре двух бело-красно-белых флагов. Под одним была коробка с пустой петардой, под вторым — карикатура на ОМОН.

Накануне Зелковский выступил в суде с последним словом. Он не признал себя виновным и считает, что в его действиях нет состава преступления, поскольку отсутствуют такие квалификационные признаки, как «из хулиганских побуждений», «действия, грубо нарушающие общественный порядок», «с исключительным цинизмом», «выражая презрение к обществу».

«Я люблю свою страну и свой народ. У нас много замечательных людей. Многие мне помогают, пишут письма, помогают продуктами, даже незнакомые люди. Я уважаю наше общество. Я не уважаю, когда наше общество избивают, травят газом, вечерами по городу рыскают микроавтобусы и задерживают людей. Так, на мой взгляд, быть не должно. Никто с этим ничего не делает. Я, как гражданин своей страны, имею право противостоять преступной деятельности. А если преступления совершают сами правоохранители — это особый случай», — заявил гомельчанин.

«Мои поступки могут показаться странными и смешными. Но в тот вечер никого не задержали и не избили. Я пытался делать что-то, чтобы остановить насилие, отвлечь внимание правоохранителей от задержания людей. Обвинение — ничем не подтвержденные слова. Прокурор заявил, что я действовал «по мотивам политической вражды». Хороший термин. Я знаю примеры политической вражды. Когда меня задерживают, избивают, травят газом и говорят: «Получай, бэчебэшная мразь!» — вот пример политической вражды. Или когда моей беременной жене говорят, что меня нет в изоляторе, и отправляют ее на другой конец города — вот, по-моему, политическая вражда. Но обвиняют в ней почему-то меня», — подчеркнул Зелковский.

«Доказательств моей вины нет, это «липа» от начала и до конца», — сказал он.

Осенью 2020 года гомельчанин установил на пустыре два бело-красно-белых флага. Под одним была пустая петарда (ее милиция расценила как взрывное устройство), под вторым — коробка, в которой лежала карикатура на ОМОН.

Первоначально молодого человека обвинили в злостном хулиганстве по ч. 3 ст. 339 УК, ему грозило до 10 лет лишения свободы. После дополнительной экспертизы, которая показала, что в коробках не было ни взрывного устройства, ни воспламеняющихся веществ или материалов, было предъявлено новое обвинение — по более легким частям 1 и 2 той же статьи. Предусмотренное наказание — до шести лет лишения свободы. Прокурор запросил для Зелковского четыре года лишения свободы.

 

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Теги: Гомель
 
 
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31-летний гомельчанин Евгений Зелковский приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такое решение вынес...
 
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