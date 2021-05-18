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Федута: Я действительно признаю себя участником заговора

18.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Известный политолог Александр Федута, который сейчас находится в СИЗО КГБ, в своем письме сообщил, что признает себя участником заговора с целью свержения агрохунты в Беларуси.

Отрывки письма Федута опубликовала газета «Народная воля».

«Регулярно вижу самого себя в телевизоре, – написал Федута в одном из своих писем. – Поэтому сообщаю:

1. Это действительно я.

2. Я действительно признаю себя участником заговора.

3. Я действительно даю показания.

4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения всё благополучно».

Некоторое время супруга Александра Федуты Марина Шибко тоже не получала от него писем, но за последнее время ситуация изменилась к лучшему. «В последнюю неделю наладилась переписка с женой, – сообщает Александр Федута. – Спасибо всем, кто ее морально поддерживает.

 
 
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Известный политолог Александр Федута, который сейчас находится в СИЗО КГБ, в своем письме сообщил, что признает себя участником заговора с целью свержения...
 
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