КГК РБ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц tut.by

Источник материала: АФН

Госконтроль Беларуси возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Дело открыто по ч.2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Тем временем, примерно с 11 часов утра не выходит на связь журналисты, приехавшие к офису tut.by для освещения происходящих событий: журналист Onliner Александр Чернухо, а также Артем Майоров, Дарья Буракина и Алена Довнар.

Сообщают, что в офисе av.bу также силовики. Телефоны на сайте компании не отвечают.