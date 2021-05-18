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КГК РБ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц tut.by

18.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госконтроль Беларуси возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Дело открыто по ч.2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Тем временем, примерно с 11 часов утра не выходит на связь журналисты, приехавшие к офису tut.by для освещения происходящих событий: журналист Onliner Александр Чернухо, а также Артем Майоров, Дарья Буракина и Алена Довнар.

Сообщают, что в офисе av.bу также силовики. Телефоны на сайте компании не отвечают.

 
 
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Госконтроль Беларуси возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».
 
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