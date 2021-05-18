











- При всем уважении к Солигорску и к главному тренеру, и руководителям этого восстания Филипенко и Стасевичу борьба вся впереди. Мы не должны сбрасывать со счетов, прежде всего, и "Динамо" Минск, где опытный тренер, опытнейший волчара тренерского цеха, и футболисты БАТЭ сто процентов ввяжутся и не отпустят это все дело.





Солигорск очень здорово смотрится: мощно, имея хороший подбор и квалифицированный тренерский штаб, но все впереди. Нельзя забывать о сегодняшней "Ислочи", о "Гомеле". Я уверен, что тот же "Неман", который имеет сегодня мало очков, подтянется. Там нет никакого равнодушия к этой всей ситуации. Вся борьба, все стыки впереди. И Жодино... Уверен, что Иосифович все наладит, потому что в том году были медали, летом будут еврокубки, сейчас есть небольшой недобор очков, но тем не менее это претендент на пьедестал. Поэтому Солигорску отдаем должное за их старт. Для тренера-легионера из 10 игр 9 выиграть — это здорово, конечно, значит, футболисты здорово понимают его, верят в его, в его идеи, какие-то выполняются здорово. И по игре команда, в принципе, смотрится. После Гродно Григорчук дал интервью, где сказал, что доволен во многих матчах структурой игры и тактическими какими-то моментами. Соглашусь, им тяжело забить, они хорошо обороняются, хорошо контролируют мяч, у них хороший баланс обороны и атаки.





рассказал Бага в эфире "Беларусь 5", цитирует сообщество "Белорусский футбол" ВКонтакте. Я уверен, что ждут нас еще очень интересные игры, и я бы еще золотые медали Солигорску не отдавал, —Бага в эфире "Беларусь 5", цитирует сообщество "Белорусский футбол" ВКонтакте.







