ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске возле новостройки на ногу подростка упал бетонный блок. Ему помогли спасатели

18.05.2021 12:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в МЧС пришло сообщение о том, что на ногу 13-летнему подростку упала бетонная плита. Инцидент произошел на прилегающей территории многоэтажки на улице Княгининской.

Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента извлекли правую ногу мальчика из-под блока. Увы, пострадавший не отделался только шоком: его госпитализировали с диагнозом «перелом голени правой ноги».

В Минске возле новостройки на ногу подростка упал бетонный блок. Ему помогли спасатели
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в МЧС пришло сообщение о том, что на ногу 13-летнему подростку упала бетонная плита. Инцидент произошел на прилегающей территории многоэтажки на улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага назвал команды, которые составят конкуренцию "Шахтеру" в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by