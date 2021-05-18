В Минске возле новостройки на ногу подростка упал бетонный блок. Ему помогли спасатели

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в МЧС пришло сообщение о том, что на ногу 13-летнему подростку упала бетонная плита. Инцидент произошел на прилегающей территории многоэтажки на улице Княгининской.

Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента извлекли правую ногу мальчика из-под блока. Увы, пострадавший не отделался только шоком: его госпитализировали с диагнозом «перелом голени правой ноги».



