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Домен Tut.by заблокирован. Мининформ рассказал о причине блокировки
Источник материала: Onliner
Домен портала Tut.by заблокирован. Постепенно ресурс становится недоступным у пользователей разных провайдеров. Информацию о блокировке подтвердил Кирилл Волошин.
«Из ПВТ выкинули Tut.by сегодняшним числом. Домен заблокирован. Уголовное дело — ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). „В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере“. Что???» — написал Кирилл Волошин.
Мининформ
Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.
В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».
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Домен портала Tut.by заблокирован. Постепенно ресурс становится недоступным у пользователей разных провайдеров. Информацию о блокировке подтвердил Кирилл...
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