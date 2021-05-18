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Домен Tut.by заблокирован. Мининформ рассказал о причине блокировки

18.05.2021 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Домен портала Tut.by заблокирован. Постепенно ресурс становится недоступным у пользователей разных провайдеров. Информацию о блокировке подтвердил Кирилл Волошин.

«Из ПВТ выкинули Tut.by сегодняшним числом. Домен заблокирован. Уголовное дело — ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). „В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере“. Что???» — написал Кирилл Волошин.

Мининформ опубликовал пояснения касательно блокировки: «На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

 
 
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Домен портала Tut.by заблокирован. Постепенно ресурс становится недоступным у пользователей разных провайдеров. Информацию о блокировке подтвердил Кирилл...
 
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