Домен Tut.by заблокирован. Мининформ рассказал о причине блокировки

Источник материала: Onliner

Домен портала Tut.by заблокирован. Постепенно ресурс становится недоступным у пользователей разных провайдеров. Информацию о блокировке подтвердил Кирилл Волошин.

«Из ПВТ выкинули Tut.by сегодняшним числом. Домен заблокирован. Уголовное дело — ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). „В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере“. Что???» — написал Кирилл Волошин.

Мининформ опубликовал пояснения касательно блокировки: «На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».