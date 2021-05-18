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Погода в СНГ: сильный ветер и гроза на севере Казахстана, солнечно в Кыргызстане

18.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за проливных дождей, которые прошли в некоторых районах Молдовы, пострадали агрокультуры и сады. Ущерб сейчас подсчитывают специалисты. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Почти на всей территории Казахстана установилась стабильная погода. Осадки в виде града ожидаются лишь на севере. Там же предупреждают об усилении ветра. В Алматы с утра +23, солнечно. Такая погода по прогнозам синоптиков продлится еще неделю.

Из-за жары наблюдается таяние ледников. В алматинских горах полным ходом идет строительство селезащитных сооружений на реках Большая Алматинка и Аксай. В верховьях этих рек находится 114 ледников и 35 мореных озер. В случае их прорыва, сель может накрыть около пяти тысяч объектов.

Таджикистан

В Душанбе переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 30. В Таджикистане продолжают устранять последствия селевых паводков, от которых пострадали 15 районов в республике. Пока специальная комиссия подсчитывает урон, нанесенный стихией, синоптики предупреждают, что до конца недели в горных регионах сохраняется угроза схода селей. Спасатели просят граждан и гостей страны быть предельно осторожными и отложить походы до улучшения ситуации.

Кыргызстан

В Бишкеке солнечно и жарко, в тени около 30 градусов. В Кыргызстане середина мая – сезон клубники. Ее выращивают практически на всех ближайших к столице полях. На рынке килограмм свежей и сочной ягоды можно купить за два доллара. Урожай в этом году отличный.

Беларусь

В Беларуси – переменчивая погода. Солнце сменяется дождем и наоборот. Днем воздух прогреется до плюс 20. Местами в стране пройдут грозы. Из-за прохладной весны сирень в Минске зацвела позже обычного. И теперь любители ярких фото отправляются в Центральный Ботанический сад. Там растут около двухсот сортов, шестнадцать из них белорусской селекции.



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Теги: Минск
 
 
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