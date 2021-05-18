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Погода в СНГ: сильный ветер и гроза на севере Казахстана, солнечно в Кыргызстане
18.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за проливных дождей, которые прошли в некоторых районах Молдовы, пострадали агрокультуры и сады. Ущерб сейчас подсчитывают специалисты. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Почти на всей территории Казахстана установилась стабильная погода. Осадки в виде града ожидаются лишь на севере. Там же предупреждают об усилении ветра. В Алматы с утра +23, солнечно. Такая погода по прогнозам синоптиков продлится еще неделю.
Таджикистан
В Душанбе переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 30. В Таджикистане продолжают
Кыргызстан
В Бишкеке солнечно и жарко, в тени около 30 градусов. В Кыргызстане середина мая – сезон клубники. Ее выращивают практически на всех ближайших к столице полях. На рынке килограмм свежей и сочной ягоды можно купить за два доллара. Урожай в этом году отличный.
Беларусь
В Беларуси – переменчивая погода. Солнце сменяется дождем и наоборот. Днем воздух прогреется до плюс 20. Местами в стране пройдут грозы. Из-за прохладной весны
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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