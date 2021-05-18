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Странное поведение Киркорова на открытии "Евровидения" шокировало сеть

18.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певец Филипп Киркоров смутил публику на открытии конкурса "Евровидение-2021": в сети обсуждают странное поведение короля российской поп-музыки.

В этом году экс-супруг Аллы Пугачевой выступает продюсером конкурсантки из Молдовы – Натальи Гордиенко. На суд жюри 33-летняя артистка представит песню Sugar. На светском рауте в честь открытия песенного конкурса в Роттердаме Киркоров пришел под руку с подопечной и произвел фурор в сети.

Поведение Киркорова на ковровой дорожке, мягко говоря, удивило всех гостей и зрителей события.

Сначала артист долго рылся в карманах в поисках защитной маски, после чего надел ее и тут же резко сорвал. Затем начал смотреть в телефон и не реагировал на журналистов, а после и вовсе вытащил пакетик с конфетами и начал предлагать их Гордиенко.

Певица приняла угощение, но это не остановило Киркорова: он начал вмешиваться в интервью Натальи и делать неоднозначные комплименты в ее сторону.

"Она бриллиант, покорила мое сердце. Артистичная мать-одиночка. Я тоже отец-одиночка", – радостно сообщил новоиспеченный продюсер.

"Позор"; "Что он употребляет? Сахар?"; "Отвратительно, никакого уважения к другим"; Маску надел и скинул, смысл?"; "Нарцисс"; "С ним что-то не то", – написали фанаты в сети.

Напомним, что на ковровой дорожке также появилась представительница из России: певица Манижа ярко ворвалась на открытие "Евровидения".

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54-летний артист появился на бирюзовой ковровой дорожке и вызвал насмешки и недоумение всех присутствующих.
 
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