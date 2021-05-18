|
Странное поведение Киркорова на открытии "Евровидения" шокировало сеть
18.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Певец Филипп Киркоров смутил публику на открытии конкурса "Евровидение-2021": в сети обсуждают странное поведение короля российской поп-музыки.
В этом году экс-супруг Аллы Пугачевой выступает продюсером конкурсантки из Молдовы – Натальи Гордиенко.
Поведение Киркорова на ковровой дорожке, мягко говоря, удивило всех гостей и зрителей события.
Сначала артист долго рылся в карманах в поисках защитной маски, после чего надел ее и тут же резко сорвал. Затем начал смотреть в телефон и не реагировал на журналистов, а после и вовсе вытащил пакетик с конфетами и начал предлагать их Гордиенко.
Певица приняла угощение, но это не остановило Киркорова: он начал вмешиваться в интервью Натальи и делать неоднозначные комплименты в ее сторону.
"Она бриллиант, покорила мое сердце. Артистичная мать-одиночка. Я тоже отец-одиночка", – радостно сообщил новоиспеченный продюсер.
"Позор"; "Что он употребляет? Сахар?"; "Отвратительно, никакого уважения к другим"; Маску надел и скинул, смысл?"; "Нарцисс"; "С ним что-то не то", – написали фанаты в сети.
Напомним, что на ковровой дорожке также появилась представительница из России: певица Манижа
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
54-летний артист появился на бирюзовой ковровой дорожке и вызвал насмешки и недоумение всех присутствующих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)