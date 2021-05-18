Источник материала: UDF



Офис TUT.BY

«Домен портала заблокирован», – сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин.

«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», — заявляет ведомство.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти заблокировали крупнейший новостной портал Беларуси - TUT.BY Утром 18 мая в головной офис сайта, его региональные отделения пришли с обысками сотрудники ДФР.