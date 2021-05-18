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Власти заблокировали крупнейший новостной портал Беларуси - TUT.BY

18.05.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти заблокировали крупнейший новостной портал Беларуси - TUT.BY
Офис TUT.BY
Портал TUT.BY перестал открываться с территории Беларуси примерно в 11.45. Открыть его можно только с помощью VPN.

«Домен портала заблокирован», – сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин.


Власти заблокировали крупнейший новостной портал Беларуси - TUT.BY

Утром 18 мая в головной офис сайта, его региональные отделения пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

Позже стало известно, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В сообщении КГК говорится о том, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом «была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», утверждает КГК.

«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», — заявляет ведомство.


На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям, сообщает baj.by.

Генеральная прокуратура «установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL».

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Утром 18 мая в головной офис сайта, его региональные отделения пришли с обысками сотрудники ДФР.
 
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