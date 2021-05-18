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Велосипедистов, задержанных на Цнянском водохранилище, приговорили к 10-15 суткам
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Участники Toure de Tsna сообщили, что просто хотели традиционно открыть сезон.
Велосипедистов, задержанных на Цнянском водохранилище, наказали административным арестом, сообщает
Десять молодых людей во время судов в понедельник получили от 10 до 15 суток по ст. 24.23 КаАП за несанкционированное мероприятие.
Процессы вели судьи Советского района Елена Жукович и Сергей Шатило.
Один из задержанных, 24-тний Владислав Кутас, на суде сообщил, что всего было схвачено 24 велосипедиста и что часть из них сейчас содержатся в 6-местной камере.
В то же время велосипедисты сообщили суду, что собирались открыть велосезон, о чем договорились через группу в соцсетях. При этом никаких мероприятий с политическим подтекстом не планировалось, ни у кого при себе не было никакой символики, участники так и не начавшейся велогонки Toure de Tsna не выкрикивали лозунгов.
Однако, по словам задержанных, окружившие их омоновцы озвучили причину задержания: «Есть приметы массового мероприятия».
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Участники Toure de Tsna сообщили, что просто хотели традиционно открыть сезон.
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