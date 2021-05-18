Латушко: «Нелегитимные власти фальсифицируют очередное уголовное дело»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Народного актикризисного управления – о спецоперации властей в отношении TUT.BY, крупнейшего информационного портала Беларуси.

– Нелегитимные власти фальсифицируют очередное уголовное дело по якобы неуплате налогов с целью истребить любое проявление демократии в Беларуси. Домен TUT.BY заблокирован , – пишет Павел Латушко. – Этот акт еще раз ярко демонстрирует всему миру ситуацию в Беларуси с полным отсутствием свободы слова и нарастающими репрессиями в отношении белорусского народа.