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У него от обиды текли слезы…
Источник материала: Партизан
Как в Гродно судили 64-летнего пенсионера Юзефа Немеру
В Гродненском областном суде было пересмотрено дело 64-летнего пенсионера Юзефа Немеры, который уже был осужден на два с половиной года домашней химии за пинок омоновцу во время акций протеста.
Перед этим коллегией судей были рассмотрены апелляционные жалобы как со стороны прокуратуры, так и осужденного, но приговор был оставлен без изменений. И вот после очередного протеста прокуратуры решение суда изменилось: Иосиф Немера осужден на 1,5 года колонии общего режима.
Ретроспектива
Юзеф Немера был осужден Октябрьским судом Гродно 12 ноября прошлого года по двум уголовным статьям – за активное участие в акции протеста (ч. 1 ст.).342 УК РБ) и за насилие в отношении сотрудника ОМОНа (ст .364 УК РБ). Судья Ольга Бекушева назначила тогда наказание-2,5 года "домашней химии".
На акции 6 сентября Немера был в колонне протестующих. Увидев, что по дороге омоновцы тянут за волосы женщину, заступился за нее и дал пинка одному из правоохранителей. Суд посчитал, что этим он нанес моральный ущерб сотруднику ОМОНа и ко всему еще и испачкал его обмундирование.
За решеткой Немера отбыл тогда более двух месяцев. Кстати, в суде не отрицал своего участия в массовом мероприятии. Но при этом подчеркивал, что никого не агитировал, не возглавлял колонну и не блокировал дорогу.
Приговор тогда не удовлетворил ни прокуратуру, ни обвиняемого. И одна, и другая сторона подали апелляционные жалобы. Прокуратура просила ужесточить приговор, а Немера просил оправдать его по статье 342. Областная коллегия судей оставила приговор районного суда без изменений. Однако в марте областная прокуратура направила апелляционный протест на это решение, и тогда оно было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Судебная коллегия в составе судей Кулеша, Бубенчика и Рачинского провела новое рассмотрение дела.
"Суд не в полной мере учел…»
На этот раз областная прокуратура констатировала, что судом не в полной мере был учтен характер противоправных действий обвиняемого.
"Из исследованных видеоматериалов видно, что Немера активно участвовал в несанкционированном мероприятии и противостоянии с правоохранительными органами, – зачитывал из бумаги гособвинитель Шалкович. - Применил насилие к сотруднику ОМОНа, ударил его ногой по телу. Разжигал ненависть к правоохранительным органам, его действия были направлены на дестабилизацию общественного порядка и политической ситуации…»
Прокурор привел новые факты. Оказалось, что Немера более 20 раз за 10 лет привлекался к административной ответственности п протоколам сотрудников ГАИ, а в 2003-м привлекался к ответственности по статье 153 УК РБ. А потому приговор прокуратура просила заменить на 2 года лишения свободы с направлением в колонию и штраф в размере 5400 рублей.
Правда, непосредственно гособвинитель Шалкович в суде поддержал апелляционный протест лишь частично и запросил для Немеры наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.
"Я пришел на площадь ради мирного протеста…»
Немера в свою очередь также подал апелляционную жалобу и просил оправдать его.
И вот в очередной раз спадар Юзеф перед тремя судьями снова рассказывал свою историю. Он не отрицал, что пришел на площадь, чтобы вместе с другими гродненцами мирно выразить протест против насилия и несогласие с результатами выборов. Не отрицал, что шел вместе с другими в колонне, рассказал, что движение перекрывал ОМОН, а не протестующие. Еще раз свидетельствовал, что не был активным участником протеста и не возглавлял колонну, а шел в середине.
"Омоновца я ударил, но сделал это импульсивно, так как видел, как двое из них тащили по асфальту девушку, не мог сдержаться, – в очередной раз рассказывал Немера. - В суде тот омоновец признал, что никакой физической боли не почувствовал».
За это время пожилой человек пережил семь судебных заседаний. После приговора его поставили на учет в милиции, было проведено 57 проверок – ни одного замечания сделано не было.
Юзеф Немера также просил суд учесть тот факт, что вместе с ним живет 91-летняя мать, которая хоть и в сознании, но в лежачем состоянии, а он за ней ухаживает.
Что касается более 20 административных протоколов от ГАИ, то гродненец объяснил: ”Машиной моей пользовалась вся семья, а также близкие друзья, и большая часть протоколов была составлена на них".
Также мужчина рассказал, что к ответственности по статье 153 привлекался за драку с соседом, который бросался на него с топором, и ему приходилось защищаться.
Юзеф Немера категорически не согласился с обвинениями типа: «разжигал ненависть к правоохранительным органам, его действия были направлены на дестабилизацию общественного порядка и политической ситуации».
Адвокат Немеры утверждал, что аргумент прокуратуры, якобы районный суд не в полной мере учел характер противоправных действий обвиняемого только потому, что когда-то на него были составлены более 20 административных протоколов и что он привлекался к ответственности по статье 153 УК РБ, не может быть учтен.
"За все это мой подзащитный понес ответственность, – констатировал адвокат. - Да и сами события были 17 лет назад. А сейчас 57 проверок милиции засвидетельствовали, что мой клиент ведет себя законопослушно».
Вердикт
Вердикт был краток. Коллегия судей взяла во внимание аргументы гособвинителя и назначила Юзефу Немеру полтора года колонии общего режима, учтя тот срок, который он уже отбыл.
После оглашения приговора по лицу Юзефа Немеры от обиды потекли слезы…
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Как в Гродно судили 64-летнего пенсионера Юзефа Немеру
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