Лукашенко рассказал о ситуации, при которой может быть отменен декрет о покушении на президента





Вы знаете, какой это случай. Только одного», — подчеркнул президент на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».

Он рассказал, что нетрудно представить, какая ситуация будет в таком случае в стране. По его словам, именно на этот период рассчитан декрет.





Естественно, когда изберут нового президента, отпадет и необходимость в декрете, он будет отменен», — уточнил Лукашенко.



