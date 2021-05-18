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В Бресте осудили 10 протестующих: от года "химии" до 5 лет колонии

18.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте осудили 10 протестующих: от года "химии" до 5 лет колонии. Все они были признаны виновными по нескольким эпизодам, сообщает телеграм-канал @viasna_brest.

Приговор прозвучал 18 мая в суде Ленинского района Бреста (судья — Семенчук). 

Сроки были озвучены такие, которые и запросил прокурор: Евгений Комбуль — 5 лет колонии общего режима, Сергей Силич — 4 года колонии, Максим Силюк — 2 года и 6 месяцев колонии, Максим Пытель — 3 года колонии, Ольга Сыроватко и Сергей Красовский — по 2 года колонии, Наталья Баринова и Наталья Муратова — по 1 году колонии, Владимир Котюбко — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Марина Силенок осуждена на 1 год и 6 месяцев "химии".

Их признали виновными в замыкании железнодорожных рельсов проволокой, в раскрашивании киоска "Табакерка", в вывешивании нескольких чучел с различными надписями (в том числе и "ОМОН"), в поджоге ночью на пустой дороге трех автопокрышек, в забрасывании яйцами и камнями опорного пункта милиции, в нанесении протестных надписей на забор.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте осудили 10 протестующих: от года "химии" до 5 лет колонии. Все они были признаны виновными по нескольким эпизодам, сообщает телеграм-канал @viasna_brest.
 
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