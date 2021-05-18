Приговор прозвучал 18 мая в суде Ленинского района Бреста (судья — Семенчук).





Сроки были озвучены такие, которые и запросил прокурор: Евгений Комбуль — 5 лет колонии общего режима, Сергей Силич — 4 года колонии, Максим Силюк — 2 года и 6 месяцев колонии, Максим Пытель — 3 года колонии, Ольга Сыроватко и Сергей Красовский — по 2 года колонии, Наталья Баринова и Наталья Муратова — по 1 году колонии, Владимир Котюбко — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Марина Силенок осуждена на 1 год и 6 месяцев "химии".





Их признали виновными в замыкании железнодорожных рельсов проволокой, в раскрашивании киоска "Табакерка", в вывешивании нескольких чучел с различными надписями (в том числе и "ОМОН"), в поджоге ночью на пустой дороге трех автопокрышек, в забрасывании яйцами и камнями опорного пункта милиции, в нанесении протестных надписей на забор.