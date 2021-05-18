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Авария на БМЗ: работа цехов восстановлена

18.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На жлобинском БМЗ восстановили работу цехов после аварийного отключения насосов водоподготовки.

«По состоянию на 19.30 17 мая работа сталеплавильных печей электросталеплавильного цеха № 1 и стана сортопрокатного цеха № 1 восстановлена. Время вынужденного простоя службы этих подразделений использовали для профилактических работ», — сообщили в пресс-службе предприятия.

При этом отметили, что на работу других цехов авария и ликвидация ее последствий никак не повлияли.

Аварийное отключение насосов водоподготовки в помещении СПЦ-1 на БМЗ произошло в ночь с 16 на 17 мая.

В результате короткого замыкания отключились насосы и произошло подтопление машинного зала.

Так как из-за этого прекратилась подача охлаждающей воды, временно остановили оборудование в двух цехах — в первом сортопрокатном и электросталеплавильном. 

Пострадавших нет.
 
 
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На жлобинском БМЗ восстановили работу цехов после аварийного отключения насосов водоподготовки.
 
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