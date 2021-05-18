Авария на БМЗ: работа цехов восстановлена

«По состоянию на 19.30 17 мая работа сталеплавильных печей электросталеплавильного цеха № 1 и стана сортопрокатного цеха № 1 восстановлена. Время вынужденного простоя службы этих подразделений использовали для профилактических работ», — сообщили в пресс-службе предприятия.





При этом отметили, что на работу других цехов авария и ликвидация ее последствий никак не повлияли.





Аварийное отключение насосов водоподготовки в помещении СПЦ-1 на БМЗ произошло в ночь с 16 на 17 мая.





В результате короткого замыкания отключились насосы и произошло подтопление машинного зала.





Так как из-за этого прекратилась подача охлаждающей воды, временно остановили оборудование в двух цехах — в первом сортопрокатном и электросталеплавильном.





Пострадавших нет.