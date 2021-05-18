Лукашенко для передачи власти Совбезу решил заручиться поддержкой парламента

сообщили Sputnik во вторник в пресс службе. "В повестку заседания сессии 19 мая внесен только один вопрос – рассмотрение декрета №2 "О защите суверенитета и конституционного строя", –Sputnik во вторник в пресс службе.





В соответствии с законодательством, депутаты принимают к сведению вынесенный на рассмотрение декрет, затем он будет отправлен в Совет республики.





19 мая в Овальном зале в первой половине дня пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоится. На вопросы депутатов и сенаторов ответит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который курирует в правительство социальную сферу. Он также выступит с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь". Как правило, на ответы правительства в овальный зал приходят профильные министры.



