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ООН обращается к властям Беларуси: просят объяснить аресты правозащитников и журналистов

18.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецдокладчики ООН обратились с письмом к беларусскому государству по ситуации с продолжающейся криминализацией деятельности правозащитников и работников СМИ в Беларуси.

Среди подписантов письма: 
Спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников, 
Рабочая группа по произвольным задержаниям, 
Спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси, 
Спецдокладчик по правам людей с инвалидностью, 
Спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу убеждений и их свободного выражения, 
Спецдокладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу участия в объединениях, 
Спецдокладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов, 
Спецдокладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 

Все они требуют от правящего в Беларуси режима объяснить ситуацию с продолжающейся криминализацией деятельности правозащитников и работников СМИ в Беларуси.

В своем запросе спецдокладчики обращают внимание правительства на полученную информацию о продолжающейся криминализации деятельности правозащитников и работников СМИ в Беларуси. Многие из них обвиняются в экономических преступлениях или были лишены права на свободу выражения мнения из-за того, что они поддерживали или освещали протесты, которые проходили по всей стране с августа 2020 года. Или из-за того, что оказывали помощь мирным демонстрантам, активистам гражданского общества или журналистам после выборов в августе 2020 года.

В частности, в письме содержится информация о делах юристов Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, о деле "Пресс-клуба", делах правозащитников ПЦ "Весна" Марфы Рабковой, Леонида Судаленко и Марии Тарасенко, о деле журналиста и правозащитника Андрея Александрова. 

Спецдокладчики выразили обеспокоенность случаями жестокого обращения и нарушений надлежащей правовой процедуры в отношении  правозащитников, журналистов и работников СМИ. 

"Мы напоминаем правительству об абсолютном запрете произвольных задержаний и о необходимости предоставления своевременного доступа к правовой помощи. В случае с Сергеем Дроздовским и Олегом Граблевским мы глубоко обеспокоены предполагаемым жестоким обращением с ними во время допроса под ложным предлогом сотрудниками Департамента финансовых расследований. 

Мы опасаемся, что их уголовное преследование и предполагаемое жестокое обращение может быть реакцией на их сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в области прав человека. 

Мы также обеспокоены отсутствием разумных условий содержания, предоставленных пользующимся инвалидным креслом Сергею Дроздовскому во вр я его семичасового допроса, а также сообщениями о том, что Олега Граблевского заставили снять одежду во время допроса. 

Кроме того, мы обеспокоены новыми обвинениями, выдвинутыми против Марии Рабковой, которые, по всей видимости, являются следствием ее участия в инициативах гражданского общества и законном осуществление ее права на свободу мнений и их свободного выражения".

Также спецдокладчики упоминают попытки властей Беларуси ограничить свободу выражения мнений в стране.

"Мы выражаем озабоченность по поводу растущего числа случаев, когда правозащитники и правозащитницы оказываются связанными соглашениями о неразглашении. При ненадлежащем использовании соглашения о неразглашении информации ограничивают свободу выражения мнений и законную работу правозащитников, журналистов и работников СМИ, предотвращая и криминализируя обмен информацией и мониторинг соблюдения прав человека. Мы обеспокоены тем, что власти Беларуси пытаются заглушить все формы инакомыслия, криминализируя как тех, кто осуществляет свои основные права, так и тех, кто работает над их защитой. Такие действия, когда они направлены против правозащитников, юристов и журналистов, создают атмосферу невозможности осуществления прав человека, когда нарушения таких прав остаются незамеченными и безнаказанными".

Спецдокладчики просят правительство Беларуси:

предоставить любую дополнительную информацию или комментарии по упомянутым уголовным делам;

предоставить информацию о юридических и фактических основаниях, по которым Сергею Дроздовскому и Олегу Граблевскому предъявлены обвинения в мошенничестве по статье 209 УК, и объяснить, как это согласуется с обязательствами Беларуси по международному праву. Также предоставить информацию о фактах жестокого обращения с ними;

сообщить о мерах, принимаемых для обеспечения того, чтобы все люди, в том числе с ограниченными возможностями, могли в полной мере осуществлять и защищать свои права в Беларуси в соответствии с международными стандартами прав человека;

предоставить информацию о юридических и фактических основаниях, по которым Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Анне Шарко и Петру Слуцкому предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов;

предоставить юридически и фактически подкрепленную информацию, согласно которой Леонид Судаленко обвиняется по части 1 и 2 статьи 342 УК РБ, и пояснить, как это соответствует вашим обязательствам согласно законам международного права;

предоставить информацию о причинах, почему Леонид Судаленко, Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко, Сергей Якупов, Пётр Слуцкий, Сергей Дроздовский и Олег Граблевский не имели доступа к своим адвокатам во время допроса;

предоставить юридически и фактически подкрепленную информацию о новых обвинениях против Марии Рабковой и пояснить, как они соответствуют обязательствам согласно законам международного права;

указать любые меры, предпринятые для предотвращения запугиваний или репрессий, в том числе, где это необходимо, путем принятия и реализации конкретного законодательства и политики для эффективной защиты тех, кто стремится к сотрудничеству или сотрудничал с Организацией Объединенных Наций, её представителями и механизмами в области прав человека.
 
 
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Спецдокладчики ООН обратились с письмом к беларусскому государству по ситуации с продолжающейся криминализацией деятельности правозащитников и работников СМИ в...
 
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