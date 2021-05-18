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Лишенный аттестации топ-менеджер «Альфа-банка» о вакансии банка и своих планах

18.05.2021 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале мая появилась новость о том, что два топ-менеджера «Альфа-банка» не прошли аттестацию Нацбанка. В чем конкретно была причина, никто толком не понял. Свой комментарий для Onliner дал непосредственно участник событий Валерий Смоляк. В настоящее время он занимает должность исполнительного директора «Альфа-банка».

— Мне кажется, достаточно исчерпывающий комментарий дал Национальный банк в тот день, когда поступила новость [о лишении лицензии]. Обращались журналисты в Национальный банк в том числе, и Нацбанк дал комментарий, что по результатам проверки при наличии замечаний могут быть не аттестованы руководители правления банка. После устранения нарушений, но не ранее чем через полгода, они могут подавать на переаттестацию. Замечания устранены, и через полгода планируем переаттестовываться и восстанавливать.

Означает ли это, что бывший топ-менеджер вскоре вернется на предыдущую должность?

— Надеюсь, исход будет благоприятным. Через полгода планирую переаттестовываться снова на должность председателя правления банка. Сейчас я исполнительный директор в «Альфа-банке», курирую определенные направления и планирую, собственно говоря, как и было указано в комментарии Нацбанка, через полгода подаваться на переаттестацию.

Также Валерий Смоляк рассказал о вакансии, которую бурно обсуждали в интернете. Больше всего людей удивило то, что руководителю крупного банка предлагают зарплату в 5000 рублей:

— По поводу вакансии — это, знаете, такой где-то, мне кажется, немножко момент недопонимания в том числе. Дело в том, что «Альфа-банк» всегда очень четко выполняет все требования законодательства. И согласно требованиям законодательства, при наличии вакансий, а формально она у нас сейчас есть, любая организация в течение 14 дней должна подать сведения в фонд занятости. Поэтому, естественно, наша соответствующая служба в полном соответствии с законодательством подала сведения в фонд занятости. Но почему-то из этого сделаны выводы соответствующие. Мы стараемся не обсуждать настолько коммерческие вопросы, как заработная плата. Понятно, что указаны какие-то ориентировочные цифры. Опять же скажу, что это выполнение формального требования законодательства.

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В начале мая появилась новость о том, что два топ-менеджера «Альфа-банка» не прошли аттестацию Нацбанка. В чем конкретно была причина, никто толком не понял. Свой...
 
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