Спрос на электромобиль Kia EV6 значительно превышает тираж выпуска

Источник материала: Onliner

Компания Kia рассказала, что в ЕС зафиксирован неожиданно высокий спрос на новый электрокар EV6. Заказы на модель начали принимать месяц назад, и уже заявки оставили 33 тыс. человек.

По данным пресс-службы, в Европе уже втрое больше покупателей EV6, чем тираж для региона на 2021 год. Неплохо заказывают модель и в Южной Корее. На родине новинка в день дебюта собрала 21 тыс. предварительных заказов. Производитель сравнивает это со спросом на новый Carnival: его заказали 23 тыс. человек в первый день продаж.

Kia EV6 — первая в истории Kia модель, которая будет иметь исключительно электрическую версию. Машина построена на архитектуре E-GMP (Electric-Global Modular Platform) и имеет несколько различных исполнений, в том числе двухмоторных. В движение топовую версию Kia EV6 приводят два мощных электродвигателя суммарной отдачей 585 л. с. и 740 Н∙м. До сотни такой Kia разгоняется за 3,5 секунды.