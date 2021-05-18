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Спрос на электромобиль Kia EV6 значительно превышает тираж выпуска

18.05.2021 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Kia рассказала, что в ЕС зафиксирован неожиданно высокий спрос на новый электрокар EV6. Заказы на модель начали принимать месяц назад, и уже заявки оставили 33 тыс. человек. 

По данным пресс-службы, в Европе уже втрое больше покупателей EV6, чем тираж для региона на 2021 год. Неплохо заказывают модель и в Южной Корее. На родине новинка в день дебюта собрала 21 тыс. предварительных заказов. Производитель сравнивает это со спросом на новый Carnival: его заказали 23 тыс. человек в первый день продаж.

Kia EV6 — первая в истории Kia модель, которая будет иметь исключительно электрическую версию. Машина построена на архитектуре E-GMP (Electric-Global Modular Platform) и имеет несколько различных исполнений, в том числе двухмоторных. В движение топовую версию Kia EV6 приводят два мощных электродвигателя суммарной отдачей 585 л. с. и 740 Н∙м. До сотни такой Kia разгоняется за 3,5 секунды.

Kia Rio I Рестайлинг, 2003 г.в., 247 000 км
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5791 р.
2300$ / 1893€
Kia Sportage I Рестайлинг, 2010 г.в., 231 000 км
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21 781 р.
8650$ / 7120€
Kia Carens I (RS) Рестайлинг LX, 2004 г.в., 258 697 км
черный, минивэн, дизель 2 л, механическая, передний привод
10 072 р.
4000$ / 3292€
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Компания Kia рассказала, что в ЕС зафиксирован неожиданно высокий спрос на новый электрокар EV6. Заказы на модель начали принимать месяц назад, и уже заявки оставили 33...
 
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