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500 спасателей пытаются потушить крупный лесной пожар в США
Источник материала: ОНТ
С земли и с воздуха. Полтысячи спасателей продолжают тушить пожар в пригороде Лос-Анджелеса.
Горят сотни гектаров в каньоне. Там много сухой растительности, поэтому огонь распространяется стремительно.
С пятницы локализовать удалось только чуть более 20% процентов горящих площадей. Около 1000 жителей эвакуированы.
Огонь подбирается к зданиям. В зоне повышенного риска – около 800 строений.
Задержан подозреваемый в поджоге.
Калифорния уже несколько недель страдает от сильной засухи. Эксперты опасаются, что будет еще суше и жарче. В этом случае масштабных лесных пожаров не избежать.
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С земли и с воздуха. Полтысячи спасателей продолжают тушить пожар в пригороде Лос-Анджелеса. Горят сотни гектаров в каньоне. Там много сухой растительности,...
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