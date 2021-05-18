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С чем категорически нельзя сочетать горячие напитки? Рассказала гастроэнтеролог

18.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С чем категорически нельзя сочетать горячие напитки? Рассказала гастроэнтеролог

Факты о горячих напитках, которые мы не знали. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, с что не следует запивать чаем.

Во-первых, отметила врач, температура напитков не должна превышать температуру тела и быть около 36-37 градусов, иначе они могут обжечь слизистую.

Во-вторых, не стоит запивать жирные продукты горячем чаем.

Не стоит пить горячие напитки и после употребления алкоголя. Так, утверждает специалист, алкоголь и дополнительные токсины будут лучше всасываться в организм, чем принесут только вред.

Фото: Pixabay

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Факты о горячих напитках, которые мы не знали. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, с что не...
 
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