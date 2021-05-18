С чем категорически нельзя сочетать горячие напитки? Рассказала гастроэнтеролог

Источник материала: ОНТ

Факты о горячих напитках, которые мы не знали. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, с что не следует запивать чаем.

Во-первых, отметила врач, температура напитков не должна превышать температуру тела и быть около 36-37 градусов, иначе они могут обжечь слизистую.

Во-вторых, не стоит запивать жирные продукты горячем чаем.

Не стоит пить горячие напитки и после употребления алкоголя. Так, утверждает специалист, алкоголь и дополнительные токсины будут лучше всасываться в организм, чем принесут только вред.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram