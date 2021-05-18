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Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY
Источник материала: ОНТ
Министерство информации на основании уведомления Генеральной прокуратуры ограничило доступ к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям,
Генпрокуратура выявила многочисленные факты нарушений закона о СМИ. В том числе это размещение запрещенной информации в некоторых публикациях. Это касается и сведений от имени незарегистрированного фонда BYSOL.
Ранее Комитет госконтроля
Фото: Pixabay
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Министерство информации на основании уведомления Генеральной прокуратуры ограничило доступ к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям, сообщает ведомство....
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