Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY

Источник материала: ОНТ

Министерство информации на основании уведомления Генеральной прокуратуры ограничило доступ к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям, сообщает ведомство.

Генпрокуратура выявила многочисленные факты нарушений закона о СМИ. В том числе это размещение запрещенной информации в некоторых публикациях. Это касается и сведений от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

Ранее Комитет госконтроля сообщил , что в отношении некоторых должностных лиц портала возбуждены уголовные дела за неуплату налогов.

Фото: Pixabay

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