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Владислав Колячонок попал в заявку «Флориды» на матчи Кубка Стэнли
Источник материала: ОНТ
Белорусский защитник Владислав Колячонок попал в заявку «Флориды» на матчи Кубка Стэнли.
Нынешний сезон игрок обороны начинал в минском «Динамо».
В 46 матчах 19-летний защитник забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач. Позже вернулся в систему «Флориды» – в команду «Сиракьюз» из АХЛ.
В десяти встречах Колячонок отметился двумя ассистентскими баллами.
В плей-офф НХЛ «Флорида» стартует сегодня ночью. В первом раунде команда сыграет с «Вегасом».
Фото: Федерация хоккея Республики Беларусь
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Белорусский защитник Владислав Колячонок попал в заявку «Флориды» на матчи Кубка Стэнли. Нынешний сезон игрок обороны начинал в минском «Динамо». В 46 матчах...
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