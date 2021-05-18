Источник материала: ОНТ

Белорусский защитник Владислав Колячонок попал в заявку «Флориды» на матчи Кубка Стэнли.

Нынешний сезон игрок обороны начинал в минском «Динамо».

В 46 матчах 19-летний защитник забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач. Позже вернулся в систему «Флориды» – в команду «Сиракьюз» из АХЛ.

В десяти встречах Колячонок отметился двумя ассистентскими баллами.

В плей-офф НХЛ «Флорида» стартует сегодня ночью. В первом раунде команда сыграет с «Вегасом».

Фото: Федерация хоккея Республики Беларусь

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