﻿ Баскетболисты могилевского «Борисфена» обыграли «Цмоки-Минск» в первом матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси. 21.by
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Баскетболисты могилевского «Борисфена» обыграли «Цмоки-Минск» в первом матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси

18.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Могилевский «Борисфен» выиграл первый матч финальной серии мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. На выезде уверенно обыграны «Цмоки-Минск» со счётом – 85:68.

У победителей Дюпри Макбрайер набрал 22 очка. В активе Тивайна Макки – 17 очков. 

В составе хозяев самым результативным стал Владимир Веремеенко. Он набрал 15 очков.

Уже сегодня команды проведут второй матч. Начало поединка на «Фалкон клаб арене» в 7 вечера. Финальная серия чемпионата страны играется до трёх побед одной из команд.

Последние три года победителями чемпионата становились «Цмоки». Трижды в финале они обыграли «Борисфен».

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Теги: Минск
 
 
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Могилевский «Борисфен» выиграл первый матч финальной серии мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. На выезде уверенно обыграны «Цмоки-Минск» со счётом – 85:68....
 
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