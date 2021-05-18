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Баскетболисты могилевского «Борисфена» обыграли «Цмоки-Минск» в первом матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
Могилевский «Борисфен» выиграл первый матч финальной серии мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. На выезде уверенно обыграны «Цмоки-Минск» со счётом – 85:68.
У победителей Дюпри Макбрайер набрал 22 очка. В активе Тивайна Макки – 17 очков.
В составе хозяев самым результативным стал Владимир Веремеенко. Он набрал 15 очков.
Уже сегодня команды проведут второй матч. Начало поединка на «Фалкон клаб арене» в 7 вечера. Финальная серия чемпионата страны играется до трёх побед одной из команд.
Последние три года победителями чемпионата становились «Цмоки». Трижды в финале они обыграли «Борисфен».
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Баскетболисты могилевского «Борисфена» обыграли «Цмоки-Минск» в первом матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси
Могилевский «Борисфен» выиграл первый матч финальной серии мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. На выезде уверенно обыграны «Цмоки-Минск» со счётом – 85:68....
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