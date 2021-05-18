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КГК: в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное за уклонение от уплаты налогов. Об этом
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Согласно заявлению КГК, в 2019 году TUT.BY стал резидентом Парка высоких технологий. По данным Департамента финансовых расследований (ДФР), общество получило выручку, которая не разрешена для резидентов ПВТ.
Проводятся дополнительные проверки по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Фото: БЕЛТА
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В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля....
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