Белорусские пловцы начали выступление на чемпионате Европы

Источник материала: ОНТ

Три белорусских пловца пробились в финалы чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Илья Шиманович на дистанции 100 метров брассом показал шестой результат дня – 59, 23 секунды. Виктор Стаселович на дистанции 50 метров на спине попал в финал с седьмым результатом – 25,02 секунды.

Анастасия Шкурдай также пробилась в финал на дистанции 100 метров баттерфляем. Ее результат – 57,92 секунды – это седьмое время.

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