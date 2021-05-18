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Белорусские пловцы начали выступление на чемпионате Европы

18.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские пловцы начали выступление на чемпионате Европы

Три белорусских пловца пробились в финалы чемпионата Европы, который проходит в Будапеште. 

Илья Шиманович на дистанции 100 метров брассом показал шестой результат дня – 59, 23 секунды. Виктор Стаселович на дистанции 50 метров на спине попал в финал с седьмым результатом – 25,02 секунды. 

Анастасия Шкурдай также пробилась в финал на дистанции 100 метров баттерфляем. Ее результат – 57,92 секунды – это седьмое время.

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Три белорусских пловца пробились в финалы чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.  Илья Шиманович на дистанции 100 метров брассом показал шестой результат...
 
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