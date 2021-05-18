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Раскраски-антистресс: какие бывают и чем полезны?

18.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Раскраски-антистресс: какие бывают и чем полезны?

Раскраски-антистресс набирают популярность. Причем их видов стало настолько много, что глаза разбегаются! Мы узнали, в чем состоит их полезность и какие их виды существуют.

Если вы ещё не слышали о подобных раскрасках, то стоит рассказать об их особенностях. Это не обычные детские картинки, а достаточно сложные изображения, состоящие из мелких деталей. Для детей постарше они полезны тем, что развивают моторику и концентрацию внимания. А взрослым помогают избавиться от напряжения и навязчивых мыслей.

Раскраски-антистресс продаются целыми сборниками. Вы сами выбираете чем разукрашивать и какими цветами. Выбор сюжетов также широк. Самые популярные – это различные узоры, животные, растения, архитектура. 

А первыми сборниками картин для релаксации были мандалы. Это сакральные изображения, которые используются в буддийских и индуистских религиозных практиках. Считается, что раскрашивание мандал является методом саморазвития и самопознания. Даже некоторые психотерапевты используют их как способ погружения в собственное «Я».

Ещё одной разновидностью снимающих стресс раскрасок являются картины по номерам. Их принцип в том, что у каждого цвета есть свой номер и им нужно закрасить определённые детали. Здесь изображение намного больше по объему и на одну работу могут уходить целые недели. 

Фото: Pexels

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Раскраски-антистресс набирают популярность. Причем их видов стало настолько много, что глаза разбегаются! Мы узнали, в чем состоит их полезность и какие их виды...
 
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