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Революционный проект: британский корабль должен пересечь Атлантику без экипажа

18.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Революционный проект: британский корабль должен пересечь Атлантику без экипажа

Судно без головы: исследовать Атлантический океан отправляется первый в мире беспилотный корабль.

15-метровый тримаран пройдет больше 5,5 тысяч километров – из британского Плимута до американского Массачусетса. Четыре века назад такой же путь проделали первые переселенцы.

Судно полностью роботизировано и работает на солнечной энергии. Правда, искусственный интеллект ещё не умеет преодолевать сложные погодные условия.

Конструкторы уверены, автономная лодка сможет самообучаться в процессе.

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Судно без головы: исследовать Атлантический океан отправляется первый в мире беспилотный корабль. 15-метровый тримаран пройдет больше 5,5 тысяч километров – из...
 
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