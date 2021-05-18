Революционный проект: британский корабль должен пересечь Атлантику без экипажа

Источник материала: ОНТ

Судно без головы: исследовать Атлантический океан отправляется первый в мире беспилотный корабль.

15-метровый тримаран пройдет больше 5,5 тысяч километров – из британского Плимута до американского Массачусетса. Четыре века назад такой же путь проделали первые переселенцы.

Судно полностью роботизировано и работает на солнечной энергии. Правда, искусственный интеллект ещё не умеет преодолевать сложные погодные условия.

Конструкторы уверены, автономная лодка сможет самообучаться в процессе.

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