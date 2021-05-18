Возобновились ракетные обстрелы в секторе Газа

Источник материала: ОНТ

На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Жителей предупреждают о новых ракетных обстрелах из сектора Газа.

Этой ночью Израиль вновь подвергся массированной атаке.

Из сектора выпустили 90 ракет. Несколько десятков из них перехватили системы ПВО. Такие данные разместили ВВС Израиля в своём Twitter.

Общее число снарядов приблизилось к 3,5 тыс. Столько ракет выпустили палестинские радикалы из Газы с 10 мая по израильским городам. 90 % остановил «Железный купол», а 500 ракет упали в самом палестинском анклаве.

В ответ Израиль нанёс удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере Газы.

Военные сообщают о поражении порядка 65 целей. Среди них – пять домов командиров радикального движения.

С израильской стороны в ходе обстрелов пострадали сотни человек, порядка 10 погибли. Потери палестинцев за неделю бомбардировок превысили 200 человек. Более 1000 ранены.

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