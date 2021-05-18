Лукашенко проводит заседание Совета безопасности

Источник материала: ОНТ

О повышении роли Совета безопасности говорят сегодня во Дворце независимости. Тему рассматривают в увязке с недавно подписанным президентом декретом. Александр Лукашенко расставил точки над i.

Полномочия Совбеза должны быть соизмеримы с рисками и угрозами, которые стоят перед государством. Это важнейшее требование президента. Причём входят в этот коллегиальный орган не только силовики, но и чиновники из разряда гражданских.

Приоритет его деятельности – национальная безопасность. А учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь (по терминологии отдельных стран) в «несостоявшееся государство», за Советом безопасности нужно закрепить новые – буквально жизненно важные – функции.

В этом Александр Лукашенко убеждён, с этой же целью президент подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».

Декрет может быть задействован только в случае покушения на главу государства и его гибели. Документ резонансный, но, по мнению президента, не все трактуют его верно.

Президент отметил, что за Совбезом стоит закрепить новые функции.

Фото: БЕЛТА

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