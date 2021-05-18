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В Украине учительница угрожала ножом школьнику и заставила съесть бумажный самолётик
Источник материала: ОНТ
В одной из школ Львовской области учительница информатики заставила мальчика есть бумажный самолётик во время урока и угрожала ему ножом. Об этом сообщил
Также семиклассник Владислав сказал, что забыл дома ручку, а учительница достала нож и сказала, что тогда он будет писать кровью.
Родители ребёнка подали заявление в полицию.
Сама же учительница говорит, что это всё были шутки, а дети её не поняли.
Уголовное дело пока не возбуждено.
Фото: скриншот из видео ТСН
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В одной из школ Львовской области учительница информатики заставила мальчика есть бумажный самолётик во время урока и угрожала ему ножом. Об этом...
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