В Украине учительница угрожала ножом школьнику и заставила съесть бумажный самолётик

Источник материала: ОНТ

В одной из школ Львовской области учительница информатики заставила мальчика есть бумажный самолётик во время урока и угрожала ему ножом. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Также семиклассник Владислав сказал, что забыл дома ручку, а учительница достала нож и сказала, что тогда он будет писать кровью.

Родители ребёнка подали заявление в полицию.

Сама же учительница говорит, что это всё были шутки, а дети её не поняли.

Уголовное дело пока не возбуждено.

Фото: скриншот из видео ТСН

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