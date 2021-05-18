Умерла известная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт

Источник материала: ОНТ

На 76-м году жизни скончалась популярная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Причина смерти женщины не сообщается.

Вильмонт родилась в Москве в 19946-м году. Она была популярна в жанрах детских детективов и женских романов. Её произведения не раз экранизировались. Суммарные тиражи ее книг достигали миллионов. По данным опроса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных у авторов произведений о любви у россиян.

Фото: Издательство АСТ





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