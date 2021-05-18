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Умерла известная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт
Источник материала: ОНТ
На 76-м году жизни скончалась популярная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в пресс-службе издательства
Причина смерти женщины не сообщается.
Вильмонт родилась в Москве в 19946-м году. Она была популярна в жанрах детских детективов и женских романов. Её произведения не раз экранизировались. Суммарные тиражи ее книг достигали миллионов. По данным опроса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных у авторов произведений о любви у россиян.
Фото: Издательство АСТ
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На 76-м году жизни скончалась популярная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ. Причина смерти женщины не...
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