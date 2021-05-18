Эмитент ликвидируется — что делать владельцам ценных бумаг

Источник материала: ProBusiness

В последнее время на белорусском рынке ценных бумаг неспокойно: эмитенты (компании, выпустившие ценные бумаги) ликвидируются, компаниям-депозитариям приостанавливают лицензию (например, Lacerta). Что случится с облигациями, если депозитарий останется без лицензии или уйдет в ликвидацию? Как быть инвестору в такой ситуации? Об этом рассказали специалисты Адвокатского бюро «РЕВЕРА» Анастасия Акулич и Ангелина Киман.

Анастасия Акулич

Адвокат Адвокатского бюро «РЕВЕРА» Ангелина Киман

Юрист судебной практики Адвокатского бюро «РЕВЕРА»

— В момент принятия решения о покупке облигаций вы выступаете в роли инвестора: после покупки приобретаете право собственности и становитесь их владельцем — инвестором.

Хранение и учет облигаций осуществляется депозитарием, с которым каждый инвестор (будущий владелец облигаций) должен заключить депозитарный договор.

Кто такой депозитарий и зачем он нужен инвестору?

Депозитарий — профессиональный участник рынка, который выступает в роли хранилища ценных бумаг (включая облигации) и ведет их учет.

Депозитарий подтверждает право владельцев на ценные бумаги. Для своей деятельности депозитарию необходимо иметь лицензию.

Компания, выпустившая облигации (эмитент), после такого выпуска переводит их депозитарию на счет «депо». Счет «депо» — счет для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав. По факту совершения сделки купли-продажи облигаций депозитарий меняет в своей внутренней системе сведения о владельце таких облигаций: переводит облигации на счет «депо» их нового владельца.

После чего депозитарий выдает новому владельцу облигаций выписку по счету «депо». Выписка представляет собой отчет депозитария, где указывается, какие операции по переводу проходили в отношении облигаций.

Работа депозитария схожа с банковским обслуживанием счетов. Основные функции депозитария:

Хранение и учет ценных бумаг (включая облигации)

Регистрация сделок с ценными бумагами

Начисление дохода по ценным бумагам (облигациям) и денежных средств при их погашении у эмитента.

Что будет с облигациями, если лицензия депозитария прекращена либо приостановлена?

В ситуации приостановления либо прекращения действия лицензии депозитария с облигациями, по сути, ничего страшного не происходит: они остаются в собственности текущих владельцев. Однако дальнейший учет таких облигаций и их хранение будут переданы в новый депозитарий.

Такой депозитарий может быть выбран самим владельцем облигаций, а при отсутствии инициативы с его стороны будет определен текущим депозитарием в порядке, установленном законодательством.

Какой алгоритм действий с облигациями в ситуации, когда лицензия депозитария прекращена либо приостановлена?

Шаг 1. Депозитарий должен уведомить владельцев облигаций, с которыми заключен депозитарный договор.

Если действие лицензии приостановлено.

Депозитарий в течение 5 календарных дней после даты приостановления лицензии должен письменно уведомить об этом владельца облигаций и указать срок, на который лицензия приостановлена.

Если действие лицензии прекращено (лицензия аннулирована) либо депозитарий ликвидируется.

Депозитарий в течение 10 календарных дней после того, как принял решение о ликвидации или его лицензия прекращена/аннулирована, должен направить письменное уведомление владельцам облигаций, с которыми у него заключен депозитарный договор. В уведомлении сообщается:

О расторжении депозитарного договора в срок не позднее 30 дней с момента направления уведомления

Дата, до наступления которой владелец облигаций может выполнить все действия для перевода своих облигаций на счета в другом депозитарии самостоятельно.

Шаг 2. Действия владельца с облигациями после получения уведомления.

После получения соответствующего уведомления владелец облигаций вправе заключить договор на депозитарное обслуживание с новым депозитарием. Затем — направить поручение в адрес текущего депозитария о переводе своих облигаций на счет, открытый в новом депозитарии.

Шаг 3. Действия депозитария с облигациями при наличии поручения владельца облигаций.

При наличии такого поручения депозитарий до момента закрытия счетов «депо» переводит облигации владельцев на их счета «депо», открытые в других депозитариях.



Фото: ru. p-advice.com

После закрытия счета «депо» в связи с расторжением депозитарного договора депозитарий по требованию владельца облигаций, которому был открыт этот счет, выдает такому владельцу свидетельство о закрытии счета «депо».

Шаг 4. Действия депозитария с облигациями при отсутствии поручения владельца облигаций.

Если инвестор и эмитент обслуживаются в одном депозитарии.

В случае, если владелец облигаций не представил поручение на перевод облигаций на счет в ином депозитарии и при этом текущий депозитарий обслуживает одновременно как владельца облигаций, так и эмитента этих облигаций, владелец облигаций включается в список владельцев для перевода облигаций в новый депозитарий эмитента.

Если инвестор и эмитент обслуживаются в разных депозитариях.

В ситуации, когда владелец облигаций не представил поручения на перевод своих облигаций и при этом текущий депозитарий не обслуживает эмитента таких облигаций, текущий депозитарий закрывает все счета «депо», а сами облигации переводит в центральный депозитарий на условное имя «Неустановленный владелец». В адрес центрального депозитария также будут переданы анкета владельца облигаций и первичные документы по операциям с такими облигациями.

Учет таких облигаций владельца будет осуществляться в центральном депозитарии до заключения владельцем облигаций нового депозитарного договора с другим депозитарием и перевода облигаций на счет в другой депозитарий.

В Республике Беларусь в качестве центрального депозитария выступает Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг. Центральный депозитарий ведет учет всех ценных бумаг, контроль за их количеством, может выполнять функции депозитария. Он присваивает трехзначный регистрационный код депозитарию при его регистрации.

На сайте центрального депозитария можно найти информацию обо всех прошлых и действующих эмитентах облигаций и других ценных бумаг.

Рекомендации юристов

В ситуации, если вам стала известна информация о проблемах в деятельности вашего депозитария, первым делом свяжитесь непосредственно с депозитарием, а также изучите информацию из открытых источников: сайт депозитария, данные сайта Единого портала финансового рынка.

Если действие лицензии депозитария приостановлено, то можно начать поиск и выбор нового депозитария. При этом параллельно следите за состоянием текущего.

Возможно, причины, послужившие поводом для приостановления лицензии, будут устранены.

Если долгое время (1 месяц и более) никакого движения по восстановлению действия лицензии нет либо лицензия окончательно прекращена (аннулирована), тогда рекомендуем оперативно заключать новый депозитарный договор с новым депозитарием и выдавать поручение текущему депозитарию о переводе туда облигаций. Проявление активности инвестора в данных вопросах приветствуется.



Фото: lifeisphoto.ru

В случае, если инвестор упустил момент с переводом и не заключил договор с новым депозитарием, паниковать тоже не стоит. Облигации будут переведены для их последующего хранения в центральный депозитарий. Там их и нужно искать.

В момент хранения облигаций в центральном депозитарии вы вправе подать заявление и поручить центральному депозитарию перевод своих облигаций в другой депозитарий, с которым у вас заключен депозитарный договор.

Таким образом, ликвидация, прекращение деятельности или потеря лицензии депозитария не лишит владельца облигацией права собственности на них. Облигации переведут другому депозитарию.

Ключевое: все эти события не критичны, просто могут потребовать от владельца облигаций дополнительных временных затрат.

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