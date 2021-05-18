Как выглядит офис, из которого не захочется выходить — вдохновляющий пример

Источник материала: ProBusiness



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Как сделать офисное пространство действительно удобным? Привнести в него все, что нужно для комфортной работы и жизни. Вот пример — бизнес-центр STATUS , расположенный в Бресте на пересечении центральной улицы Московской и проспекта Республики.

БЦ STATUS задуман как пространство для комфортной и продуктивной работы, как место, которое вдохновляет на поиск новых решений и созидание, дает возможности для развития и достижения баланса между работой и личной жизнью.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Не выходя из бизнес-центра, сотрудники могут работать, проводить конференции, отдыхать, решать любые житейские вопросы, а партнеры — еще и остановиться в бутик-отеле. Здесь под одной крышей представлен широкий набор сервисов, который удовлетворит запросы как руководителя корпорации, так и рядового менеджера.

Неофисный офис и сервисы

Современный, стильный и динамичный БЦ STATUS органично вписался в городской ландшафт административного центра Бреста, гармонируя с окружающими зданиями.

В просторном, совмещенном с уютной лаунж-зоной холле можно с комфортом дождаться компаньона, принять посетителей и курьеров. В нем выполнена высококачественная отделка из благородных натуральных материалов.

В комплексе оборудовано современное пространство для проведения конференций, презентаций, совещаний и развлекательных мероприятий с небольшой аудиторией до 50 человек. Выбор такого зала однозначно даст положительный эффект «не как у всех», произведет впечатление на партнеров и гостей мероприятия.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Позавтракать, пообедать или выпить хороший кофе в перерыве можно не выходя из офиса. Кофе или бизнес-ланч в STATUS вам доставят прямо к рабочему месту.

А рядом с комлексом есть вместительная основная и гостевая парковка, велопарковка и электрозарядная станция для автомобилей. В шаговой доступности — торговый и медицинский центры. Есть собственная служба клининга, контроль всех систем жизнеобеспечения и круглосуточная охрана здания.

Авторская кухня — не только по праздникам

Тренды в сфере ресторанного бизнеса требуют постоянного внедрения новшеств, чтобы не остаться позади. В городах успешно развивается концепция гастробара, представляющего нечто среднее между баром и рестораном.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

GASTROBAR в бизнес-центре STATUS представлен в формате fine dining. Здесь нет классического меню, блюда будут меняться в зависимости от вдохновения команды молодых амбициозных поваров. Это атмосферное место для гостей, которые желают приобщиться к культуре высокой кухни с элементами мишленовских объектов, но при этом с демократичными ценами и беспафосным подходом к гостю.

Идея GASTROBAR — накормить гостя так, чтобы он вернулся за «гастрономическими эмоциями». Бренд-шефом досконально подобран состав блюд, чтобы продукты гармонично сочетались, а вкусы переходили из одного оттенка в другой, играли и звучали неординарно. Винная карта составлена по рекомендации профессионального сомелье.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Забота о гостях

Отель сегодня — это не просто место для остановки в пути, а полноценный дом, где можно отдохнуть и расслабиться с комфортом.

Бутик-отель STATUS — это зона, наполненная атмосферой заботы и уюта. Он предназначен для гостей, предпочитающих уединение, высокий уровень комфорта и максимальное внимание к их потребностям.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Возможно, в бутик-отеле нет полного перечня дополнительных услуг, но это отель высокого качества, отменного сервиса, повышенного комфорта. Он наполнен домашней атмосферой и дарит гостям позитивные эмоции и приятные воспоминания.

Эстетический, территориальный и форматный аспекты делают отель STATUS соответствующим формату «бутик». Комфортабельность и уникальность являются отличительной чертой нового бутик-отеля в Бресте. В его номерах смогут комфортно разместиться до 30 гостей.

Эволюция офисного пространства

Современные мировые тренды организации офисных помещений напрямую зависят от потребностей и запросов арендаторов, их понятий и представлений о комфорте.

Новому поколению миллениалов — самому многочисленному и составляющему основу современных компаний — присущи высокий уровень технической грамотности, стремление к саморазвитию, познанию нового, увеличенные объемы работы. Поэтому офисы необходимо создавать с применением передовых инженерных технологий.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Бизнес-центр STATUS обладает универсальным внутренним пространством, многообразием планировок. Офисы в комплексе светлые, просторные и могут удовлетворить меняющиеся запросы арендаторов ― от отдельных кабинетов до планировок в формате open space.

Во всех помещениях много окон и естественного света. Это улучшает работоспособность, благоприятствует повышению внимания и продуктивности.

Но ведь это… в Бресте

Бизнес-центр STATUS соответствует требованиям, предъявляемым к офисам класса «А». Энергосберегающие системы, собственная котельная позволяют сократить затраты на коммунальные услуги, не снижая их качества. Здание оснащено бесшумными высокоскоростными лифтами.



Фото: Илона Устюжанина, probusiness.io

Система отопления и центрального кондиционирования воздуха, вентиляционные установки, обеспечивающие подачу наружного воздуха из расчета 50 м3/ч на человека и оснащенные системой проверки качества вытяжного воздуха (датчиками СО2), телекоммуникации, пожаротушение — все создано в соответствии с мировыми стандартами.

Все так. Мы привели в пример комплекс из Бреста, потому что расположение офиса в регионе имеет свои преимущества.

Партнер проекта:



Читайте также