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Лукашенко вновь полетит на встречу к Путину

18.05.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российская администрация не исключает, что Александр Лукашенко приедет на встречу к Владимиру Путину до конца мая.

Лукашенко вновь полетит на встречу к Путину

По словам пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова, в ходе предстоящей встречи стороны обсудят весь комплекс вопросов двухсторонних отношений. Об этом он заявил в ходе традиционного брифинга для российских СМИ.

Напомним, 9 мая Путин и Лукашенко в телефонном разговоре договорились о новой встрече.

Дата и место пока не сообщаются.

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Российская администрация не исключает, что Александр Лукашенко приедет на встречу к Владимиру Путину до конца мая.
 
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