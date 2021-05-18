Правозащитника Леонида Судаленко еще на два месяца оставили под стражей

18 мая срок содержания под стражей правозащитника и политзаключенного Леонида Судаленко продлен еще на два месяца — до 18 июля.





Как отмечает spring96.org, уже со следующей недели Судаленко может начать ознакомление с материалами дела.

Правозащитника задержали утром 18 января по дороге в офис в рамках дела, возбужденного по частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

Задержаны и находятся в следственных изоляторах также правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Татьяна Ласица (Речица Гомельской области).

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