КГК РБ: tut.by нанес ущерб государству в статусе резидента ПВТ

Источник материала: АФН

ДФР Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года возбудил уголовное в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

«ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», - говорится в сообщении ведомства.

«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года № 12 «О Парке высоких технологий», отмечается в сообщении.

В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере.