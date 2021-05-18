Милевский вернулся в Беларусь

Нападающий «Миная» Артем Милевский приехал в Беларусь.





«Спросили сегодня в аэропорту: «Вы из Канады?» Говорю: «Не, братва, минский в городе». Минск , здарова», — написал Милевский в своем Instagram.





Одна из подписчиц задала футболисту вопрос: «Так вы в Брест к «Руху» или «Динамо»?





36-летний игрок ответил: «Я просто в Брест, не тупи».





Ранее сообщалось, что форвард покинет украинский «Минай». Контракт Милевского с «Минаем» рассчитан до 30 июня 2022 года. Команда вылетела в первую лигу.





В завершившемся сезоне УПЛ футболист не отличился результативными действиями в 10 матчах.