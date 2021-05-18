Встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы













передает "РИА Новости". Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков,"РИА Новости".





"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне… Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он.





По его словам, будущий саммит рассматривается как крупнейшее мероприятие в отношениях России и США. Но пока нет никакой ясности о времени и месте проведения встречи Байдена и Путина. Рябков добавил, что если договоренность будет достигнута, встреча пройдет в одной из "дипломатических столиц Европы".





При этом не исключено, что саммит может принять Швейцария.





Напомним, ранее у Путина заявляли, что формат встречи с Байденом определят эпидемиологи.





Ожидается, что саммит пройдет в июне во время турне президента США по Европе, но даты до сих пор нет.