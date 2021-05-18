МАЗ-Приорбанк: неожиднный конфликт









По сообщениям работников, тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату там же, но взять на себя оплату комиссии, или получать деньги в кассе завода.

сообщает Onliner. Об этомOnliner.





Напомним, что Минский автомобильный стоял у истоков создания "Приорбанка".





В «Приорбанке» не стали отвечать на вопросы о причинах прекращении сотрудничества с автомобильным заводом, ограничившись тем, что «информация, касающаяся данных клиентов, их численности, структуры, а также взаимодействия между банком и клиентами, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению без их согласия».















