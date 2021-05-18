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Xiaomi заново придумала модульный смартфон

18.05.2021 13:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi, вероятно, изучает возможность создания модульного смартфона. На соответствующий патент обратили внимание в LetsGoDigital. Правда, заменять Xiaomi предлагают не основные компоненты, а лишь некоторые внешние и, в частности, камеру и, вероятно, набор разъемов в нижней части аппарата. Экран, основная плата, батарея, процессор — все это остается неизменным.

Xiaomi заново придумала модульный смартфон

В LetsGoDigital попытались наглядно показать, как именно может работать система с заменяемыми внешними компонентами. Стоит отметить, что это лишь патенты на возможную конструкцию, так как для реализации идеи потребуется продумать технические решения.

В прошлом варианты модульных смартфонов уже пытались пробиться на рынок, однако развития (Project Ara) или большой популярности (Fairphone) эти проекты не получили.

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Xiaomi, вероятно, изучает возможность создания модульного смартфона. На соответствующий патент обратили внимание в LetsGoDigital. Правда, заменять Xiaomi предлагают не...
 
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