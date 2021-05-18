Xiaomi заново придумала модульный смартфон

Источник материала: Onliner

Xiaomi, вероятно, изучает возможность создания модульного смартфона. На соответствующий патент обратили внимание в LetsGoDigital. Правда, заменять Xiaomi предлагают не основные компоненты, а лишь некоторые внешние и, в частности, камеру и, вероятно, набор разъемов в нижней части аппарата. Экран, основная плата, батарея, процессор — все это остается неизменным.





В LetsGoDigital попытались наглядно показать, как именно может работать система с заменяемыми внешними компонентами. Стоит отметить, что это лишь патенты на возможную конструкцию, так как для реализации идеи потребуется продумать технические решения.

В прошлом варианты модульных смартфонов уже пытались пробиться на рынок, однако развития (Project Ara) или большой популярности (Fairphone) эти проекты не получили.