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Xiaomi заново придумала модульный смартфон
Источник материала: Onliner
Xiaomi, вероятно, изучает возможность создания модульного смартфона. На соответствующий патент обратили
В LetsGoDigital попытались наглядно показать, как именно может работать система с заменяемыми внешними компонентами. Стоит отметить, что это лишь патенты на возможную конструкцию, так как для реализации идеи потребуется продумать технические решения.
В прошлом варианты модульных смартфонов уже пытались пробиться на рынок, однако развития (Project Ara) или большой популярности (Fairphone) эти проекты не получили.
50 Вт, питание от сети, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, DLNA
3 Вт, питание от сети, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, DLNA
20 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2
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Xiaomi, вероятно, изучает возможность создания модульного смартфона. На соответствующий патент обратили внимание в LetsGoDigital. Правда, заменять Xiaomi предлагают не...
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