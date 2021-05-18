Федерация биатлона высказалась о переносе этапа Кубка мира из Беларуси

Источник материала: Onliner

Белорусская федерация биатлона с глубоким сожалением восприняла решение Исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), принятое без каких-либо консультаций с Белорусской федерацией биатлона, о переносе восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2022 года из Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Такое сообщение появилось на сайте федерации.

«Для успешного проведения такого престижного турнира белорусская сторона в лице заинтересованных организаций и государственных структур полностью выполнила все требования IBU, которые предъявляются к организаторам таких международных спортивных соревнований. Проведена модернизация спортивного комплекса „Раубичи“, которому присвоена наивысшая категория „А“, дающая право проводить биатлонные соревнования самого высокого уровня. По оценкам спортсменов и специалистов, „Раубичи“ являются одной из лучших биатлонных арен в мире», — говорится в сообщении.

В нем также рассказали, что в последние годы Беларусь приняла несколько международных турниров (два чемпионата Европы, чемпионат мира среди юношей и юниоров, этап Кубка IBU, чемпионат мира по летнему биатлону), успешное проведение которых рассматривается IBU как обязательное условие для получения права на проведение этапа Кубка мира по биатлону.

Далее в сообщении перечислили многочисленные успехи в сфере биатлона в стране и заключили:

«Убеждены, что Беларусь провела бы этап Кубка мира в 2022 году на высочайшем уровне, и надеемся, что факт его переноса из „Раубичей“ останется единственным подобным случаем в истории, а многочисленные белорусские болельщики, которые без сомнения заполнят любое количество зрительских мест на „домашнем“ стадионе и с нетерпением ожидавшие отмененный этап, еще получат возможность прикоснуться к мировому биатлону в любимой Беларуси».

Напомним, 16 мая стало известно , что этап Кубка мира по биатлону 2022 года решили перенести из Беларуси в Финляндию. Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для обеспечения уверенности в планировании организационных комитетов, национальных федераций и их команд, сообщалось в пресс-релизе IBU.

Этап Кубка мира в Раубичах должен был состояться 3—6 марта 2022 года. Из-за переноса первые два этапа соревнований пройдут в шведском Эстерсунде (27—28 ноября и 29 ноября — 5 декабря). Ранее стартовый этап должен был пройти на Контиолахти, куда перенесли соревнования из Раубичей.