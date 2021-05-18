После дождичка в четверг. Новоселы многоэтажки возле парка Челюскинцев пришли домой и удивились своим квартирам

Источник материала: Onliner

Многоэтажку в кольце Детской железной дороги, входящую в состав ЖК «Парк Челюскинцев», строили долго. Самые первые дольщики, прыгнувшие практически в котлован, успели несколько раз разочароваться. Но наконец счастливый день приемки настал: минчане осмотрели свои квартиры, прикинули, что и как будут ремонтировать, и разошлись. А когда в следующий раз навестили дорогие сердцу и кошельку «квадраты», поразились: квартиры оказались затоплены. После первого же дождичка.

— Пока сдали только последние четыре секции из тринадцати, — рассказывает новосел Андрей. — И то это происходило как-то странно: сначала называли одни сроки, потом другие, никакой конкретики не было. А потом — раз и резко все разрешилось: нас позвали на приемку, которая длилась с четвертого по шестое мая.

Но не успели мы порадоваться, как пришли неприятности: через две недели после сдачи нашей части дома в Минске начались дожди. И сразу же жители последних этажей это прочувствовали. Больше всего пострадала десятая секция: вода лилась по вентшахтам квартир через этажи. Более того, помещение холла тоже было затоплено. Разве это нормально? Дом-то совсем новый, все комиссии приняли.





Я вижу, что строители после этой ситуации что-то делают, исправляют, причем довольно активно. Но здесь беспокоит такой момент: мне, как человеку со стройкой не связанному, совершенно неясно, как именно они работают — реально исправляют или подмажут и сойдет?

Пояснить, что произошло и стоит ли жильцам последних этажей ждать нового потопа, решили в Строительном управлении №21 «Минскпромстроя», которое выступало генподрядчиком на объекте:

«14 мая 2021 года вечером поступила информация о том, что в результате обильных осадков наблюдаются течи по вентиляционным шахтам десятой секции. Заказчиком комплекса ООО «Эмирейтс Блю Скай» с участием инжиниринговой компании «Нольта и К» оперативно был организован осмотр кровли, ливневой канализации и помещений для выявления причин возникновения данной проблемы и способа ее устранения.





С помощью телевизионной инспекции был определен участок ливневой канализации, в котором образовался засор. Специалистами нашей организации проведены работы по демонтажу и замене поврежденных элементов.

К 04:00 утра 15 мая аварийная ситуация была полностью ликвидирована, ливневая канализация восстановлена и работала в штатном режиме. В настоящее время ведется работа по устранению последствий аварии и восстановлению элементов отделки пострадавших помещений».