ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После дождичка в четверг. Новоселы многоэтажки возле парка Челюскинцев пришли домой и удивились своим квартирам

18.05.2021 13:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Многоэтажку в кольце Детской железной дороги, входящую в состав ЖК «Парк Челюскинцев», строили долго. Самые первые дольщики, прыгнувшие практически в котлован, успели несколько раз разочароваться. Но наконец счастливый день приемки настал: минчане осмотрели свои квартиры, прикинули, что и как будут ремонтировать, и разошлись. А когда в следующий раз навестили дорогие сердцу и кошельку «квадраты», поразились: квартиры оказались затоплены. После первого же дождичка.

— Пока сдали только последние четыре секции из тринадцати, — рассказывает новосел Андрей. — И то это происходило как-то странно: сначала называли одни сроки, потом другие, никакой конкретики не было. А потом — раз и резко все разрешилось: нас позвали на приемку, которая длилась с четвертого по шестое мая.

Но не успели мы порадоваться, как пришли неприятности: через две недели после сдачи нашей части дома в Минске начались дожди. И сразу же жители последних этажей это прочувствовали. Больше всего пострадала десятая секция: вода лилась по вентшахтам квартир через этажи. Более того, помещение холла тоже было затоплено. Разве это нормально? Дом-то совсем новый, все комиссии приняли.

После дождичка в четверг. Новоселы многоэтажки возле парка Челюскинцев пришли домой и удивились своим квартирам

Я вижу, что строители после этой ситуации что-то делают, исправляют, причем довольно активно. Но здесь беспокоит такой момент: мне, как человеку со стройкой не связанному, совершенно неясно, как именно они работают — реально исправляют или подмажут и сойдет?

Пояснить, что произошло и стоит ли жильцам последних этажей ждать нового потопа, решили в Строительном управлении №21 «Минскпромстроя», которое выступало генподрядчиком на объекте:

«14 мая 2021 года вечером поступила информация о том, что в результате обильных осадков наблюдаются течи по вентиляционным шахтам десятой секции. Заказчиком комплекса ООО «Эмирейтс Блю Скай» с участием инжиниринговой компании «Нольта и К» оперативно был организован осмотр кровли, ливневой канализации и помещений для выявления причин возникновения данной проблемы и способа ее устранения.

После дождичка в четверг. Новоселы многоэтажки возле парка Челюскинцев пришли домой и удивились своим квартирам

С помощью телевизионной инспекции был определен участок ливневой канализации, в котором образовался засор. Специалистами нашей организации проведены работы по демонтажу и замене поврежденных элементов.

К 04:00 утра 15 мая аварийная ситуация была полностью ликвидирована, ливневая канализация восстановлена и работала в штатном режиме. В настоящее время ведется работа по устранению последствий аварии и восстановлению элементов отделки пострадавших помещений».

Самые популярные беспроводные наушники в Каталоге — Apple AirPods


Наушники Apple AirPods 2 в зарядном футляре
140 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
389 р.
61 предложение
Наушники Apple AirPods Pro MWP22
73 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
590 р.
59 предложений
Наушники Apple AirPods Max (серебристый)
4 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, поворотные чашки, быстрая зарядка, время работы 20 ч
–11%1710 р.
37 предложений
Сравнить эти товары →
Все беспроводные наушники в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многоэтажку в кольце Детской железной дороги, входящую в состав ЖК «Парк Челюскинцев», строили долго. Самые первые дольщики, прыгнувшие практически в котлован,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by