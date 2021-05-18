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Обыск у журналистки Tut.by Елены Толкачевой

18.05.2021 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обыск у журналистки Tut.by Елены Толкачевой
Иллюстративное фото
Обыск проходит у журналистки Tut.bу Елены Толкачевой. С ордером к журналистке рубрики «Деньги и власть» пришли два сотрудника ДФР КГК. Один из Управления по Могилевской области — это старший сержант финансовой милиции Иван Владимирович Погребицкий. Второй сотрудник — из управления ДФР КГК по Гродненской области. Его зовут Дорош Артем Михайлович, пишет Onliner.

Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.

«Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.

В производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л. Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 242 УК «Уклонение от уплаты налогов».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО «Тут Бай Медиа» Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере».
 
 
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Пока статус журналистки не определен.
 
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