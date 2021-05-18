Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

пишет

«Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.



В производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л. Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 242 УК «Уклонение от уплаты налогов».



В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО «Тут Бай Медиа» Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обыск у журналистки Tut.by Елены Толкачевой Пока статус журналистки не определен.

Пока статусне определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.