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Обыск у журналистки Tut.by Елены Толкачевой
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.
«Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.
В производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л. Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 242 УК «Уклонение от уплаты налогов».
В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО «Тут Бай Медиа» Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере».
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Пока статус журналистки не определен.
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