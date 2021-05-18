Источник материала: UDF



Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com





Валерия. Фото: Instagram/https://www.instagram.com/valeriya/?hl=ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул Артистка родила и воспитала троих детей, пережила много непростых периодов в жизни.

Артистка родила и воспитала троих детей, пережила много непростых периодов в жизни, но ее фигура и лицо остались практически неизменными. Она активно занимается спортом, следит за питанием и ухаживает за собой. Вопрос: в чем же секрет молодости и красоты звезды – постоянно волнует всех поклонников.Многие знаменитости невероятно боятся того, что их снимут без макияжа и фильтров. С некоторыми периодически случаются подобные казусы, за которые потом им приходится отвечать перед ценителями естественности. На днях в Сети появилось видео сИсполнительница сама опубликовала кадры с собой без макияжа. На видео она готовится к мероприятию. Публика просто ахнула, увидев подобное. Все дело в том, что без привычного «грима» для съемок Валерия выглядит совсем иначе. Из-за светлых волос и достаточно бледной кожи без подводки и темной туши она смотрится менее ярко.В Сети активно шутят, что артистка может выходить на улицу без макияжа и не бояться, что ее узнают. Однако даже самые яростные критики отмечают, что при этом прекрасное состояние кожи Валерии не вызывает сомнений. Очевидно, что артистка держит себя в ежовых рукавицах, а потому совершенно не боится резких мнений хейтеров.