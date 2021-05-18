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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com





Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Превратился в старика с палочкой: 69-летнего Сухорукова невозможно узнать В этом году главному «брату» российского кино исполнится 70 лет.

В этом году главному «брату» российского кино исполнится 70 лет. И спектакль «Странник» в театре имени Моссовета задумывался именно как бенефис Виктора Ивановича накануне «круглой» даты. Режиссервзял для этого не самую известную пьесу Максима Горького «Старик».В 1915 году, когда пьесу поставили впервые, в зале присутствовали Ленин и Крупская. Наверное, в старике-садисте, который провел много лет на каторге за насилие над несовершеннолетней, вождь мирового пролетариата узнавал и себя. Старик Горького упивается властью, терпеть не может богатых и счастливых, считает возможным мучить и запугивать людей при помощи грубой силы. Словом, все, как любили большевики.Правда, потом про «Старика» забыли – в минувшем веке его ставили только четыре раза, да и то в провинции. Зачем Еремин сегодня вспомнил эту не самую удачную в литературном и художественном отношении пьесу «буревестника революции» – загадка. Она архаична по языку, проблематике и стилистке. Да и поставлена так же...И только благодаря филигранной работев роли старика-странника посредственный спектакль достоин внимания.«Лет 60-65; одет в полумонашеское платье, лицо злое, смотрит исподлобья», – так описывает героя Горький.Но Сухоруков добавил своему Старику новых характеристик – он у актера наглец, охульник, сластолюбец, распутный ловелас. Он куражится, показывает голый торс и едва не снимает штаны в сцене соблазнения. Но же – и кроткий старик с палочкой. Поначалу актера в этом образе просто невозможно узнать! Гадость под маской благочестия лучше не изобразить.Каждая сцена с участием Сухорукова продумана до мелочей. Ведь к работе над ролью он подходит скрупулезно, продумывая все мелочи. Поэтому и кажется, что на сцене он на голову сильнее коллег. И уже ради того, чтобы увидеть как должен артист существовать на сцене, как должен работать, на «Странника» стоит пойти хотя бы раз.