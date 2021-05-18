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Галкин показал Пугачеву в новом образе / фото instagram.com/maxgalkinru

«Свежая», «Красивая женщина», «Так выглядит счастливая женщина», «Хороша», «Она вообще не стареет?», - пишут в комментариях под фотографией Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Она вообще не стареет?»: кокетливая Пугачева оголила плечи перед Галкиным Подписчики осыпали Пугачеву комплиментами. Они отметили, что звезда выглядит свежо.

«Ах, лето!» - подписал снимок супругина своей странице в Instagram.и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.