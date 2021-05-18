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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены будут «запредельные»: Поставщики предупредили о новом резком подорожании сахара Запасы сахара продолжают истощаться, а с урожаем 2021 года возникли сложности.

В то время как производителям запрещено продавать сахар в опте дороже 36 рублей за кг, а ритейлерам - ставить ценники выше 46 рублей за кг, в цепочках поставок копятся дисбалансы, которые грозят спровоцировать новый ценовой взрыв.Запасы сахара продолжают истощаться, а с урожаем 2021 года возникли сложности.Как«Коммерсант», проблему обсуждали 13 мая на совещании в Минсельхозе под руководством замглавы ведомстваНа встрече с производителями и поставщиками она признала, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, и учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к удорожанию сахара.Из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться не в конце июля, а ближе к концу августа. Это отсрочит запуск заводов в период, когда промышленные потребители предъявляют пиковый спрос на сахар.В итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной», заявил «Ъ» источник в крупном производителе.Власти рассматривают возможность создания интервенционного фонда, в который сахар будет закупаться в периоды избытка, а затем реализовываться в моменты кризиса на рынке.Но решить проблему в этом году уже не получится, говорит источник «Ъ»: текущие объемы законтрактованы.С 15 мая по 31 августа правительство разрешило без пошлин ввозить в страну импортный сахар в пределах квоты - 350 тысяч тонн. Право на его продажу могут получить только госкомпании, а наиболее вероятным трейдером станет Объединенная зерновая компания (ОЗК).На совещании в Минсельхозе, по данным «Ъ», обсуждалась возможность ежегодного ввоза беспошлинного сахара по квотам.